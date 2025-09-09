РСТ прокомментировал сообщения о застрявших в Непале российских туристах

Непал ежегодно посещают не более 30 российских туристов, заявили в в Российском союзе туриндустрии. Так в РСТ прокомментировали сообщения о том, что россияне не могут покинуть эту страну из-за начавшихся протестов.

«Туристы, которые едут сейчас, в курсе ситуации, но не отказываются от поездки», — сказали URA.ru в пресс-службе РСТ.

Telegram-канал Shot ранее заявил, что «несколько сотен человек (россиян. — "Ъ"), которые находятся в столице Непала Катманду, не могут покинуть страну».