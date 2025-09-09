В Архангельской области подростки арестованы за диверсию на железной дороге

В Архангельской области двух подростков обвинили в совершении диверсии по заданию Украины. Несовершеннолетние по решению суда отправлены под арест, сообщила пресс-служба СКР.

По версии следствия, 4 августа представитель украинских спецслужб начал переписку с подростком 2009 года рождения. Его убедили за деньги повредить объекты железнодорожной транспортной инфраструктуры. Подросток привлек к заданию своего сверстника. Они подожгли релейные шкафы на железнодорожной станции «Коноша-1» Северной железной дороги, утверждает СКР.

Возбуждено дело п. «а» ч. 2 ст. 281 УК (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору). СКР предупредил молодых людей, что незнакомцы в мессенджерах могут вовлечь их в преступления против транспортной инфраструктуры.

В России с начала года уже несколько подростков были заключены под стражу по обвинению в совершении терактов и диверсий. В частности, 15-летний и 16-летний жители Новосибирска проходят по делу о теракте на железной дороге, совершенному в мае. На Кубани был арестован 15-летний подросток, которого следователи подозревают в поджоге оборудования на нескольких объектах транспортной инфраструктуры.