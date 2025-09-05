Пятнадцатилетний террорист

Суд в столице Кубани заключил под стражу 15-летнего местного жителя, которого следователи Следственного комитета России (СКР) подозревают в совершении террористического акта. По данным участников расследования, подросток, получив заказ от украинских спецслужб, поджег оборудование на нескольких объектах транспортной инфраструктуры между станциями Северо-Кавказской железной дороги, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Противоправную деятельность несовершеннолетнего выявили и пресекли сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте. Расследованием уголовного дела о совершении террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ) занимается Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Следствием установлено, что 15-летний житель Краснодара познакомился с представителем украинских спецслужб в мессенджере Telegram в августе 2025 года. Собеседник предложил молодому человеку за денежное вознаграждение совершить поджоги оборудования на железной дороге. В результате общения с представителем украинских спецслужб подросток приобрел горючие вещества, сделал зажигательную смесь, после чего отправился на участок железной дороги в центральной части Краснодара, недалеко от главного железнодорожного вокзала и стадиона «Кубань».

На участке, где имеется большое количество стрелочных переводов, молодой человек зажег релейный шкаф и другое электрооборудование.

После совершения теракта несовершеннолетний злоумышленник скрылся, оставив на месте преступления бутылку с остатком горючей смеси. Личность преступника была установлена в течение короткого времени, подростка задержали.

Следственный комитет России обращает внимание родителей и общественности на опасность вовлечения в преступную деятельность детей и подростков. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, представители украинских спецслужб активно действуют в социальных сетях, склоняя несовершеннолетних к совершению террористических актов и диверсий.

Российское законодательство предусматривает суровое наказание за преступления террористической направленности, отмечают в СКР. Совершение террористического акта (ст. 205 УК РФ), то есть взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели людей, в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решений наказывается лишением свободы вплоть до пожизненного срока. Подростку такое наказание, конечно, не грозит, но свои лучшие годы он может провести в колонии.

Анна Перова, Краснодар