Самарская фирма не смогла отменить итоги торгов по ремонту тамбовских дорог за 2 млрд

ФАС России признала необоснованными жалобы самарского ООО «ДСК Дортранс» на конкурсы по определению подрядчика для ремонта нескольких региональных трасс в Тамбовской области. Информация об этом появилась на портале госзакупок. В результате подрядчиком осталось воронежское ООО «СМУ-90».

Согласно решениям, «ДСК Дортранс» подал жалобы уже после окончания срока приема заявок на участие в торгах, что противоречит закону о контрактной системе. В то же время ФАС посчитала, что обжалуемые действия комиссии не противоречили закону, так как победитель предоставил в качестве подтверждения опыта в соответствующих работах контракт на большую сумму, чем «ДСК Дортранс». В самарской компании указывали на то, что при проведении конкурса были нарушены критерии конкуренции — в частности, победитель подал заявки за минуту до окончания конкурсов «с точно необходимой ценой падения».

Речь шла о двух тендерах на ремонт автодороги «Тамбов — Шацк» — Сосновка — Староюрьево — Первомайский. Начальные цены конкурсов составляли 965,8 млн и 1,2 млрд руб. соответственно. Как сообщал «Ъ-Черноземье», победителем в них стало воронежское ООО «СМУ-90» Вардана и Айка Агаронянов, предложив 875 млн и 1,1 млрд руб. Это подтверждается информацией об определении подрядчика с портала госзакупок. Срок выполнения работ по контрактам составляет один год.

По данным Rusprofile, ООО «ДСК Дортранс» зарегистрировано в Самаре в 2014 году. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 40 тыс. руб. Компания принадлежит Игорю Разному. Выручка общества в 2024 году составила 8,9 млрд руб., чистая прибыль — 297 млн руб. Гендиректор — Александр Летяев. С 2014 года с компанией было заключено 122 госконтракта на общую сумму 77 млрд руб. ООО «СМУ-90» зарегистрировано в Воронеже в 2008 году для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 90% компании принадлежит Вардану (Айковичу) Агароняну, 10% — Айку (Вардановичу) Агароняну. Директор — Александр Сотников. В 2024 году выручка составила 6,9 млрд руб., чистая прибыль — 302 млн руб. С 2011 года компания заключила 369 госконтрактов на 38 млрд руб. в сумме.

В октябре 2024 года ФАС России возбудила дело о картельном сговоре в отношении воронежских ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника». Общая сумма якобы незаконно полученных контрактов в Тамбовской и Воронежской областях составляла 14,9 млрд руб.

Егор Якимов