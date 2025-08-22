Воронежское «СМУ-90» собирается отремонтировать тамбовские дороги за 2,6 млрд

Воронежское ООО «СМУ-90» Вардана и Айка Агаронянов выиграла три тендера на ремонт сразу нескольких региональных трасс в Тамбовской области общей суммой в 2,6 млрд руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании.

В первом конкурсе компания подала заявку на часть трассы Тамбов — Шацк — Сосновка — Староюрьево — Первомайский протяженностью 34 км. Начальная максимальная цена контракта составила 1,15 млрд руб., итоговая стоимость — 1,18 млрд руб. В конкурсе участвовали четыре компании, из которых «СМУ-90» предложило наибольшую стоимость работ. Срок выполнения работ — до 30 сентября 2026 года.

Еще 28 км этой же дороги «СМУ-90» отремонтирует за 875,8 млн руб. при стартовой цене 965,8 млн руб. В конкурсе приняли участие пять компаний. Среди них ООО «СМУ-90» предложило наименьшую стоимость работ (исключая одну компанию, оценившую свои работы в 820 млн руб.). Срок выполнения работ аналогичный предыдущему подряду на первый участок дороги — один год.

Кроме того, как сообщили в компании, подрядчик займется ремонтом 21 км автодороги Сатинка — Медное — Тамбов — Пенза — Рассказово — Уварово — Мучкапский. Итоговая сумма контракта составила почти 594 млн руб. В конкурсе насчитывается семь участников, из которых «СМУ-90» и другой игрок дорожного рынка предложили наибольшую стоимость работ. Срок завершения работ — два года.

По данным Rusprofile, ООО «СМУ-90» зарегистрировано в Воронеже в 2008 году для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 90% компании принадлежит Вардану (Айковичу) Агароняну, 10% — Айку (Вардановичу) Агароняну. Директор — Александр Сотников. В 2023 году выручка составила 4,7 млрд руб., чистая прибыль — 2 млн руб. С 2011 года компания заключила 253 госконтракта на 30,8 млрд руб. в сумме.

Средства на все объекты выделяются в областном бюджете. Подробные сведения о победителях и участниках пока отсутствуют на портале госзакупок. В октябре 2024 года федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о картельном сговоре в отношении воронежских ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника». Общая сумма контрактов в Тамбовской и Воронежской областях составляла 14,9 млрд руб.

Анна Швечикова