Таможенники и ФСБ пресекли ввоз 300 кг наркотиков под видом яблок

В Россию пытались ввезти 300 кг наркотиков, спрятанных в фуре с молдавскими яблоками. Контрабанду пресекли сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) и ФСБ.

Товар доставила фура, перевозившая 21 т яблок. Машину остановили на таможне в Подмосковье. В полу полуприцепа были найдены три тайника, из которых извлекли 106 полимерных брикетов. Как показала экспертиза, в вакуумных упаковках были наркотики синтетического и растительного происхождения: клефедрон, метадон и гашиш. На черном рынке их можно продать почти за 250 млн руб., заявили в ФТС.

Возбуждено дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). По этой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Был ли кто-то задержан, в службе не уточнили.

В январе 2024 года в Санкт-Петербурге таможенники изъяли более тонны наркотиков из контейнера, прибывшего в Россию по морю из Никарагуа. В июле 2025 года таможенники пресекли поставку в Петербург 820 кг кокаина под видом бананов.