Три человека погибли и семь пострадали при обстрелах Черноземья за выходные

За 6 и 7 сентября ВСУ атаковали как минимум три региона Черноземья, в том числе с помощью беспилотников. По данным Минобороны, больше всего дронов уничтожили над Воронежской областью — 13. Еще десять сбили над Белгородской областью и три — над Курской.

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна Последствия обстрела Рыльска Курской области 7 сентября

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна

Самые серьезные последствия установлены в Белгородской области, где в результате ударов ВСУ три человека погибли и еще пятеро пострадали. Также были повреждены 17 жилых объектов и 16 транспортных средств. Из сообщений губернатора Вячеслава Гладкова следует, что для атак по региону со стороны Украины применили как минимум 64 боеприпаса и 200 БПЛА.

Также пострадал сотрудник фермы в Аннинском районе Воронежской области. По данным губернатора Александра Гусева, с тяжелыми ранениями его положили в реанимацию. В муниципалитете горела хозпостройка, были выбиты окна в двух частных домах. Еще в одном районе области были повреждены окна частного дома, линия электропередач. В результате атак БПЛА на еще два района горела трава и незначительно пострадала кровля соцучреждения.

В Курской области при обстреле Рыльска пострадал один мирный житель. По данным врио губернатора Александра Хинштейна, 38-летний мужчина самостоятельно обратился в Рыльскую центральную райбольницу. Он получил ранение правого колена и баротравму, от госпитализации отказался. Кроме того, в Рыльске были повреждены многоквартирный и несколько частных домов, склад.

На прошлых выходных при обстрелах Черноземья со стороны Украины были ранены 13 человек.

Алина Морозова