Ночью над Черноземьем сбили 12 БПЛА, повреждена нефтебаза в Белгородской области

С 23:00 8 сентября до 7:00 9 сентября дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией 31 беспилотник, включая 12 над Черноземьем. Семь БПЛА уничтожили над Белгородской областью, три — над Курской, по одному — над Тамбовской и Воронежской. Об этом сообщили в Минобороны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о возникновении пожара на нефтебазе в райцентре Прохоровка. По информации на 8:48, возгорание ликвидировано. Пострадавших нет, получили повреждения резервуары нефтебазы. Для борьбы с огнем, кроме техники МЧС, привлекались пожарные поезда.

Оперштаб Курской области подтвердил данные Минобороны. Режим опасности атаки БПЛА в регионе продлился с 00:46 до 06:17.

Власти Воронежской области также сослались на информацию Минобороны. Пострадавших и разрушений на земле нет. Глава Тамбовской области Евгений Первышов пока не прокомментировал атаки на регион.

Кабира Гасанова