Росимущество планирует получить 90 млрд рублей от приватизации в 2025 году

В 2025 году приватизация принесет в федеральный бюджет 90 млрд руб., сообщил глава Росимущества Вадим Яковенко. Всего федеральное агентство планирует наполнить казну на 475 млрд руб., большую часть из этой суммы будут составлять дивиденды, рассказал он.

«Среди крупных сделок, которые прошли в этом году, можно отметить реализацию пакета акций государства Башкирской содовой компании стоимостью 17 млрд руб.»,— сказал господин Яковенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным (цитата по сайту правительства).

Почти половину акций Башкирской содовой компании правительство продало холдингу «Росхим», сообщало в июне РБК. При этом управление организацией останется за структурами властей Башкирии. «Росхим» имеет отношение к структурам бизнесмена Аркадия Ротенберга, отмечал в январе «Ъ-Черноземье».

В 2024 году по результатам приватизации имущества казны и корпоративных активов принесла в российский бюджет поступило 132 млрд руб., отметил господин Яковенко на встрече с премьером. Продажи выросли в пять раз по сравнению с 2023 годом, сказал он.