За лето экзамен по русскому языку в Екатеринбурге сдали 32% детей иностранцев

В период с июня по август тесты на знание русского языка в Екатеринбурге прошли 426 детей иностранных граждан, которые должны поступить в школы города. По итогам лета доля успешно сдавших экзамен выросла с 23,8% до 32%, сообщили в мэрии.

Если сдать экзамен не получилось, то отправить детей на повторное тестирование могут еще раз, но не ранее чем через три месяца после последней попытки — за это время детям должны помочь укрепить знания. Экзамены проводятся раз в месяц в школах №25, 171, 148, 170, 36, 159, 71, 49, 44.

Напомним, с 1 апреля в Екатеринбурге детей мигрантов принимают в школы только после прохождения обязательного тестирования на знание русского языка. В июне-июле с заданиями справился 31 ребенок, в августе — 82 ребенка.

Ирина Пичурина