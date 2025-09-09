Совбез России готовится изменить Доктрину информационной безопасности

Совет безопасности России готовится к разработке новой редакции Доктрины информационной безопасности. Как сообщила пресс-служба аппарата Совбеза, проведено совещание межведомственной группы по подготовке заседания межведомственной комиссии. По его результатам проект новой редакции доктрины направлен на рассмотрение членам комиссии Совбеза.

Действующая версия доктрины утверждена президентом в декабре 2016 года. В ней среди прочего написано, что на население России усиливается информационное воздействие, «в первую очередь на молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей».