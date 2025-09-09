Володин: Франция устала от «восьмилетнего позора» Макрона

Жители Франции устали от «восьмилетнего позора» президента страны Эмманюэля Макрона, считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, господин Макрон «расправляется с более популярными политиками путем лишения их избирательных прав».

Господин Володин напомнил, что правительству Франции дважды за девять месяцев объявляли вотум недоверия. Он утверждает, что экономика страны находится на грани стагнации, а в промышленном производстве наблюдается падение. Госдолг Франции достиг €3,4 трлн и продолжает расти, отметил он.

Спикер Госдумы убежден, что президент Франции «будет стремиться цепляться за власть любыми способами». «Вмешиваясь во внутренние дела других государств, борясь за личную власть в Евросоюзе,... Макрон окончательно потерял доверие граждан и довел страну до кризиса во всех сферах»,— написал Вячеслав Володин в своем аккаунте в Max.

Вчера французские парламентарии выразили недоверие правительству премьер-министра Франсуа Байру, оно уйдет в отставку. Кабмин под руководством господина Байру был сформирован в конце декабря 2024 года. Ожидается, что Эмманюэль Макрон объявит кандидатуру нового премьера в ближайшие дни.

Подробности — в материале «Ъ» «Франсуа Байру сбросили с тонущего корабля».