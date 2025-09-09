Власти рассчитывают продать ЮГК в ближайшее время

Продажа «Южуралзолота» ожидается в ближайшее время, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Приблизительные сроки он не назвал.

В интервью радио РБК министра спросили, в ближайших ли планах продать упомянутый актив. «Да, именно так»,— ответил господин Силуанов.

Также он сообщил о планах продажи аэропорта Домодедово.

В июле контрольный пакет ЮГК перешел в собственность государства после того, как Советский районный суд Челябинска конфисковал его у бывшего владельца компании Константина Струкова по антикоррупционному иску Генпрокуратуры. Минфин сообщил, что контрольный пакет акций ЮГК планируют продать структуре Газпромбанка.

Подробности — в материале «Ъ» «Константин Струков сдал золото».