Власти рассчитывают продать ЮГК в ближайшее время
Продажа «Южуралзолота» ожидается в ближайшее время, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Приблизительные сроки он не назвал.
В интервью радио РБК министра спросили, в ближайших ли планах продать упомянутый актив. «Да, именно так»,— ответил господин Силуанов.
Также он сообщил о планах продажи аэропорта Домодедово.
В июле контрольный пакет ЮГК перешел в собственность государства после того, как Советский районный суд Челябинска конфисковал его у бывшего владельца компании Константина Струкова по антикоррупционному иску Генпрокуратуры. Минфин сообщил, что контрольный пакет акций ЮГК планируют продать структуре Газпромбанка.
