«Роскосмос» получит бессрочное право распоряжения госимуществом

Правительство РФ 4 сентября внесло в Госдуму пакет поправок к нескольким законам, регулирующим деятельность «Роскосмоса». Законопроект предполагает бессрочное закрепление за госкорпорацией полномочий по управлению государственным имуществом предприятий ракетно-космической отрасли.

Речь идет о правах собственника в отношении государственных унитарных предприятий (ГУП) и функциях учредителя для федеральных учреждений, которые по действующим законам ограничены переходным периодом до 1 января 2026 года. Эти полномочия появились у корпорации после принятия в июле 2015 года базового федерального закона «О Государственной корпорации по космической деятельности “Роскосмос”». Этот документ заложил правовые основы ее деятельности и установил в ст. 39 первоначальный переходный период — до 13 июля 2020 года.

В течение этого срока «Роскосмос» должен был завершить организационное преобразование подведомственных ГУПов. Однако процесс реформирования оказался более сложным и длительным, чем изначально предполагалось. Поэтому в июле 2020 года в этот закон были внесены поправки, продлившие переходный период до 1 января 2026-го.

Теперь правительство предлагает сделать эти полномочия бессрочными. Это позволит «Роскосмосу» действовать от имени Российской Федерации как единый центр ответственности без риска возникновения управленческого вакуума в критически важной для национальной безопасности отрасли.

Дмитрий Сотак