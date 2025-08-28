HH.ru: самую высокую зарплату в августе на Среднем Урале предлагают сварщикам

В августе наиболее высокие зарплаты предлагают представителям рабочих профессий, следует из аналитики сервиса по поиску работы и персонала HH.ru. Самая большая медиана зарплатных предложений оказалась у сварщиков — 240,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно анализу вакансий по 174 профессиям, сейчас работодатели готовы предложить наиболее высокую заработную плату в регионе также водителям (202,2 тыс. руб.), малярам и штукатурам (170 тыс. руб.). Токари, фрезеровщики и шлифовщики могут рассчитывать на 151,3 тыс. руб., а прорабы, мастера СМР и главные инженеры проектов — на 150 тыс. руб., машинисты — на 142 тыс. руб.

Среди управленческих позиций высокие зарплаты предлагают директорам по информационным технологиям, операционным и коммерческим директорам — по 200 тыс. руб. Руководители строительных проектов могут получать 175 тыс. руб., а финансовые директора — 165 тыс. руб. Директорам по маркетингу и PR предлагается 155 тыс. руб., а техническим директорам и руководителям отделов продаж — по 150 тыс. руб.

IT-профессий в списке самых высокооплачиваемых не так много. Дата-сайентисты могут рассчитывать на 215 тыс. руб., а DevOps-инженеры — на 150 тыс. руб.

Ранее Свердловская область заняла четвертое место в рейтинге регионов по числу россиян с заработной платой от 1 млн руб. — таких работников на Среднем Урале насчитывается 892.

Ирина Пичурина