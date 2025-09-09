Минтранс раздал рекомендации авиаперевозчикам после сбоя в «Аэрофлоте»

Министерство транспорта и Росавиация направили авиакомпаниям и аэропортам рекомендации после хакерской атаки на «Аэрофлот», которая произошла в конце июля.

«Рекомендации ... были проработаны, в том числе с участием ФГУП "ЗащитаИнфоТранс", и направлены перевозчикам. Подобные рекомендации направили и мы — в авиакомпании и аэропорты»,— сказал глава Росавиации Дмитрий Ядров ТАСС. О каких именно рекомендациях идет речь, он не уточнил.

28 июля в инфраструктуре «Аэрофлота» произошел крупный сбой. Две хакерские группировки позднее заявили о проведении операции, в результате которой была «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура» авиакомпании. Кибератаку подтвердила Генпрокуратура. Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский накануне заявил, что «все критически важные системы работают штатно и обеспечивают наивысшую безопасность». Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что полное восстановление IT-систем может занять до года.

