Омбудсмен свяжется с властями Азербайджана по поводу задержанного екатеринбуржца

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова напишет письмо коллегам из Азербайджана по поводу арестованного жителя Екатеринбурга, который подозревается в кибермошенничестве на территории страны — об этом она рассказала на своей странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Мерзлякова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Татьяна Мерзлякова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сейчас этим делом занимаются консульские учреждения и правозащитные организации. Госпожа Мерзлякова также встретилась с женой и матерью уральца. «По мнению мамы, он не мог этим заниматься. Мамы всегда так считают. Но в данном случае много вопросов. Задержан наш земляк на третий день после задержания этнических азербайджанцев у нас как ответ на действия силовиков в нашей стране»,— сказала омбудсмен.

Она подчеркнула, что вместе с ним по подозрению в этом преступлении был задержан еще один человек. Он является гражданином другой страны, его отпустили.

Массовое задержание уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге прошло 27 июня. Источник «Ъ-Урал» сообщил, что было задержано не более 14 человек, однако двое из них после этого скончались. После этого полиция Баку в Азербайджане задержала нескольких подозреваемых по подозрению в транзите наркотиков из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях. Среди них оказался житель Екатеринбурга Александр Вайсеро, который вместе с другом из Узбекистана отправился в Азербайджан в начале июня на отдых.

Ирина Пичурина