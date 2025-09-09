МИД России пообещал ответить в случае ограничения передвижения дипломатов по ЕС

Директор департамента европейских проблем МИД России Владимир Масленников пообещал ответить на ограничение свободного передвижения российских дипломатов по Евросоюзу, если такое решение будет принято.

«Угрозу ограничения свободы перемещения российских дипломатов рассматриваем как откровенно конфронтационный шаг, — сказал господин Масленников «РИА Новости», — который ... повлечет за собой выверенные, адекватные, а главное — неизбежные ответные шаги».

В конце августа глава МИД Чехии Ян Липавский предложил в рамках 19-го пакета санкций ограничить свободное передвижение дипломатов из России в Шенгенской зоне. Аналогичную инициативу он выдвигал в 2023 году. Тогда господин Липавский предлагал, чтобы российские дипломаты получали специальные визы, которые разрешали бы свободное перемещение только в пределах принимающей страны.

