«Ведомости»: главе Генштаба Герасимову продлен срок службы

Начальнику Генштаба вооруженных сил РФ Валерию Герасимову, вероятно, продлен срок военной службы, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к Минобороны. Вчера господину Герасимову исполнилось 70 лет. В этот день президент Владимир Путин наградил его орденом Мужества.

Валерий Герасимов был назначен начальником Генштаба — первым замминистра обороны в ноябре 2012 года. За все постсоветское время он прослужил на этом посту дольше всех других начальников Генштаба — почти 13 лет. В 2021 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В 2021 году Владимир Путин одобрил закон, позволяющий ему продлевать генералам армии и маршалам срок воинской службы по достижении ими 70-летнего возраста. В том же году приняли поправки, разрешающие продлевать срок госслужбы для лиц старше 70 лет, если они назначены указами президента. В конце августа 2025-го Владимир Путин продлил полномочия председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.