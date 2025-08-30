Путин подписал распоряжение о продлении полномочий Бастрыкина в СКР на год
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о продлении председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину срока госслужбы еще на год. Документ, датированный 27 августа, опубликован в субботу. О том, что глава СКР останется в должности еще на год, ранее сообщил «Ъ».
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Полномочия господина Бастрыкина во главе СКР продлены до 27 августа 2026 года.
Ранее СМИ писали, что Александра Бастрыкина могут назначить главой Верховного суда или постпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Утверждалось, что на его место в СКР рассматривали кандидатуры министра юстиции Константина Чуйченко и помощника президента Дмитрия Шалькова. 25 августа единственным кандидатом на пост председателя ВС стал генпрокурор Игорь Краснов.
Александр Бастрыкин возглавляет СКР с 2011 года. В 2024 году Владимир Путин подписал закон, который позволяет президенту продлевать срок пребывания на посту председателя СКР после достижения им 70-летнего возраста.
Чем известен Александр Бастрыкин
Как сообщил источник “Ъ” в Следственном комитете России (СКР), президент Владимир Путин продлил срок службы Александра Бастрыкина в должности председателя ведомства еще на один год, до августа 2026-го. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.
Председатель СКР Александр Бастрыкин
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Бастрыкин Александр Иванович родился 27 августа 1953 год в Пскове. В 1975 году окончил юрфак Ленинградского госуниверситета (ЛГУ), учился вместе с Владимиром Путиным. В 1980 году в ЛГУ защитил кандидатскую диссертацию по теме «Проблемы расследования уголовных дел с участием иностранных граждан», а в 1987 году — докторскую по теме «Взаимодействие внутригосударственного и международного права в сфере советского уголовного судопроизводства».
В 1975–1977 годах работал инспектором угрозыска, следователем. С 1977 по 1991 год был членом КПСС. С 1980 года преподавал на кафедре уголовного процесса и криминалистики юрфака ЛГУ, занимался комсомольской и партийной работой. В 1983–1985 годах был секретарем Ленинградского областного комитета комсомола. С 1988 года возглавлял Институт усовершенствования следственных работников при прокуратуре СССР. С 1992 года был ректором Санкт-Петербургского юридического института. С того же года — заведующий кафедрой права Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. В 1995–1996 годах был заведующим кафедрой транспортного права Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций.
С 1996 года — заместитель командующего Северо-Западным округом внутренних войск МВД. С 1998 года — директор Северо-Западного филиала Российской правовой академии Минюста. В июле 2001 года стал начальником управления Минюста по Северо-Западному федеральному округу. 12 июня 2006 года назначен начальником главного управления МВД по Центральному округу. С октября 2006 года работал заместителем, а с июня 2007-го — первым заместителем генпрокурора — главой Следственного комитета при прокуратуре РФ. С сентября 2010 года исполнял обязанности главы Следственного комитета, а с января 2011 года был официально назначен на эту должность. В октябре 2024 года президент Владимир Путин продлил срок Александра Бастрыкина на посту главы СК до августа 2025 года.
Государственный советник юстиции 1-го класса, генерал юстиции РФ. Заслуженный юрист России. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, медалями и наградным оружием.