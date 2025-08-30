Путин подписал распоряжение о продлении полномочий Бастрыкина в СКР на год

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о продлении председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину срока госслужбы еще на год. Документ, датированный 27 августа, опубликован в субботу. О том, что глава СКР останется в должности еще на год, ранее сообщил «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Полномочия господина Бастрыкина во главе СКР продлены до 27 августа 2026 года.

Ранее СМИ писали, что Александра Бастрыкина могут назначить главой Верховного суда или постпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Утверждалось, что на его место в СКР рассматривали кандидатуры министра юстиции Константина Чуйченко и помощника президента Дмитрия Шалькова. 25 августа единственным кандидатом на пост председателя ВС стал генпрокурор Игорь Краснов.

Александр Бастрыкин возглавляет СКР с 2011 года. В 2024 году Владимир Путин подписал закон, который позволяет президенту продлевать срок пребывания на посту председателя СКР после достижения им 70-летнего возраста.