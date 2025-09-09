Из Турции в Сирию вернулось около 500 тыс. беженцев

Количество сирийских беженцев, добровольно вернувшихся на родину из Турции, составило более 747 тыс. человек за последние 9 месяцев. Кроме того, «значительно возросло число запросов на возвращение», сообщает турецкое агентство «Анадолу» со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Али Ерликая

В заявлении министра уточняется, что Турция «подает пример миру и продолжает поддерживать добровольное возвращение сирийских беженцев на родину». Озвученная цифра касается периода с 8 декабря 2024 года, когда в Сирии произошло свержение правительства Башара Асада. За этому 9 лет из Турции в Сирию вернулось 1,2 млн человек.

В начале сентября заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементис сообщала, что с декабря 2024 года в Сирию вернулось более 850 тыс. беженцев из разных стран. По ее оценкам число вернувшихся может достигнуть 1 млн человек. В это же время мировые информационные агентства заявляли, что из 955 тыс. граждан Сирии, проживающих в Германии, только 1,5 тыс. приняли решение вернуться, согласно статистике за период с января по май. При этом за восемь месяцев этого года более 17,6 тыс. сирийцев подали новые заявки на убежище в Германии.

Влад Никифоров