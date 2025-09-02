ООН: более 850 тысяч беженцев вернулись в Сирию

С момента свержения правительства Башара Асада в Сирии в декабре 2024 года около 850 тыс. беженцев вернулись на родину. Об этом сообщила заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс.

По ее словам, это «динамичный период», в течение которого число вернувшихся может достигнуть 1 млн человек.

Конфликт в Сирии, начавшийся в 2011 году, привел к гибели около 500 тыс. человек и бегству более 5 млн сирийцев в соседние страны.

В декабре 2024 года к власти в Сирии пришло новое правительство во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией и запрещена в РФ), а президент Башар Асад получил политическое убежище в России.