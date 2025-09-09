Симоньян перенесла операцию из-за тяжелой болезни

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила Маргарита Симоньян перенесла операцию на левую сторону груди. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Пару часов назад я вышла их наркоза и уже даже грызу шоколадку. …Все дальнейшее - исключительно в руках Господа. На него и буду уповать»,— написала она.

Ранее госпожа Симоньян сообщила, что врачи у нее диагностировали «страшную, тяжелую» болезнь. О какой именно болезни шла речь, она не уточнила.