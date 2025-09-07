Симоньян рассказала о своем «страшном, тяжелом» диагнозе

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что врачи у нее диагностировали «страшную, тяжелую» болезнь. Она заявила, что завтра ей предстоит операция, и рукой указала на левую сторону груди.

«Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами»,— сказала госпожа Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

45-летняя Маргарита Симоньян не уточнила, какую именно болезнь диагностировали врачи. Она напомнила, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян девятый месяц находится в коме. «Как говорят у нас в России, пришла беда — отворяй ворота. Вот ворота в нашем доме уже, по-моему, не просто не запираются, а их уже, по-моему, просто снесло этим ветром судьбы»,— сказала она.