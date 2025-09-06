Погрузка на сетях ОЖД в Ленинградской области выросла на 2,6% в августе

По итогам августа текущего года на магистралях Октябрьской железной дороги на территории Ленинградской области было погружено в общей сложности 2,4 млн тонн, что на 2,6% больше, чем за август 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, положительную динамику обеспечила погрузка нефти и нефтепродуктов (+11%), а также лесных грузов (рост в 2,9 раза).

В целом за январь-август 2025 года в Ленобласти погрузили 16,4 млн тонн. Это на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнили в ОЖД.

Положительная динамика за восемь месяцев обеспечена по лесным грузам (рост в 2 раза), промышленному сырью и формовочным материалам (+44,8%).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что по итогам восьми месяцев текущего года общая погрузка на магистралях Октябрьской железной дороги составила 67,1 млн тонн — на 1,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Андрей Цедрик