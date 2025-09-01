Объем погрузки на Октябрьской железной дороге снизился на 1,3% к прошлому году

По итогам восьми месяцев текущего года погрузка на магистралях Октябрьской железной дороги составила 67,1 млн тонн — на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие цифры представили 1 сентября в пресс-службе ОЖД.

В общей сложности в январе-августе 2025 года было погружено 17,5 млн тонн химических и минеральных удобрений (+7,2%), 15,8 млн тонн (+7,6%) железной и марганцевой руды.

В то же время объем погрузки нефти и нефтепродуктов на сетях ОЖД составил 7,1 млн тонн (+1,1%), лесных грузов — 1,9 млн тонн (+10,8%), зерна — 103,7 тыс. тонн (+3,3%).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что по итогам семи месяцев года на железнодорожных станциях в Санкт-Петербурге было погружено в общей сложности около 3,9 млн тонн грузов. Это на 5,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Андрей Цедрик