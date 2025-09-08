Число больных алкоголизмом петербуржцев сократилось на треть

В Санкт-Петербурге за десять лет на 30% стало меньше больных алкоголизмом граждан. Об этой тенденции в ходе пресс-конференции заявила заместитель главного врача Городской наркологической больницы, врач психиатр-нарколог Елена Куркова.

По ее информации, лечение от этой зависимости проходят 18 тыс. человек. Это в два раза меньше, чем в среднем по стране. В медучреждениях на протяжении трех лет наблюдается одинаковое количество пациентов.

Сокращение числа больных алкоголизмом связывают с результатом комплексных мер в борьбе с зависимостью. В Петербурге 8 сентября стартовала Неделя сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости. Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что в Северной столице внедрена эффективная система профилактики и лечения. Основным методом в борьбе с недугом градоначальник считает пропаганду здорового образа жизни.

«Люди, уже имеющие зависимость, получают квалифицированную помощь. Но важно не молчать о своей проблеме, а обращаться за ней к специалистам»,— добавил господин Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцы на 63,9% увеличили траты на лекарства от алкоголизма.

Татьяна Титаева