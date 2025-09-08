Суд взыскал 31 млн дохода с подряда, выигранного по подложным документам

Арбитражный суд Центрального округа отменил решения нижестоящих инстанций и признал законными действия тамбовского управления Федеральной антимонопольной службы, которое предписало перечислить в бюджет весь доход, полученный московским ООО «Монтажстройкомплект», выигравшим торги с помощью подлога документов, сообщили в ведомстве.

Информация о конкурсе на подряд по благоустройству пешеходной зоны в городе Рассказово Тамбовской области была размещена на портале госзакупок в апреле 2023 года. Как установил суд, подавая заявку, фирма подтвердила необходимый опыт фиктивным договором подряда на более 10 млрд руб. и победила двух других участников торгов.

В июле 2023 года прокуратура региона проверила заявку компании и обнаружила аферу. После этого УФАС выдало «Монтажстройкомплекту» предписание вернуть в казну весь 31 млн руб., полученный за выполнение работ.

Суды первой и апелляционной инстанций подтверждали незаконную конкуренцию, но полагали, что доход должен быть взыскан за вычетом расходов на исполнение контракта.

В ноябре 2023 года Рассказовская межрайонная прокуратура Тамбовской области направила мировому судье уголовное дело об использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ, до шести месяцев ареста) в отношении 32-летнего жителя Башкирии. Разбирательство показало, что он купил фиктивные документы за 10 тыс. руб. у неустановленного лица в Москве.

В декабре 2023 года фигурант был признан виновным и получил в наказание один год и четыре месяца исправительных работ с обращением 10% заработной платы в доход государства.

Юрий Голубь