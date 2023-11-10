Тамбовский суд рассмотрит дело о победителе торгов на 40 млн рублей с подложными документами

Рассказовская межрайонная прокуратура Тамбовской области направила мировому судье уголовное дело об использовании заведомо подложного документа (ч.5 ст. 327 УК РФ, до шести месяцев ареста) в отношении 32-летнего жителя Башкортостана. Об этом сообщила облпрокуратура, не называя имя фигуранта.

По версии следствия, в мае 2023 года ныне обвиняемый сотрудник московского ООО «Монтажстройкомплект» подал заявку на участие в конкурсе по выбору подрядчика для благоустройства пешеходной зоны в городе Рассказово. Начальная стоимость работ, по данным портала госзакупок, составляла 40,8 млн руб. Обвиняемый купил у неустановленного лица в Москве подложные документы стоимостью 10 тыс. руб. и предоставил их конкурсной комиссии, введя ее в заблуждение относительно опыта и квалификации участника.

В результате «Монтажстройкомплект» стал победителем конкурса. По данным портала госзакупок, с ООО был заключен контракт на 40,2 млн руб. Прокуратура региона проверила заявку столичного ООО и выявила в ней недостоверные сведения об опыте исполнения аналогичных контрактов на сумму более 10 млрд руб. По мнению надзорного ведомства, именно это позволило обществу «необоснованно стать победителем конкурентной процедуры». Материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Монтажстройкомплект» зарегистрировано в Московской области в 2020 году для специализированных строительных работ. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка в 2022 году составила 378,2 млн руб. (293,8 млн в 2021-м), чистая прибыль — 2,1 млн (705 тыс. руб. годом ранее). Гендиректор и единственный владелец — Евгений Никашин. В 2023 году компания получила 13 госконтрактов на общую сумму 443,9 млн руб. с учетом заключенного с властями Рассказова. Большинство заказчиков — власти муниципалитетов Московской области. Однако есть и детско-юношеская спортивная школа тамбовского города Кирсанов. Она заключила с ООО два контракта на общую сумму 13,7 млн руб.

Алина Морозова

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