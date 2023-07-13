Подмосковную фирму заподозрили в афере с торгами на благоустройство пешеходной зоны в Тамбовской области

Прокуратура Тамбовской области направила в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела об «использовании заведомо подложного документа» (ч.5 ст. 327 УК РФ, максимальное наказание — шесть месяцев ареста) материалы проверки в отношении подмосковное ООО «Монтажстройкомплект». В ведомстве сообщили, что компания могла подменить документы для победы в торгах на благоустройство пешеходной зоны в городе Рассказово.

Информация о проведении конкурса по выбору подрядчика была размещена на портале госзакупок в апреле 2023 года. Начальная цена контракта составляла 40,8 млн руб. В торгах приняли участие три компании. Две из них предложили выполнить работы за 36,3 и 38,8 млн. При этом заказчик выбрал победителем подмосковную компанию, готовую выполнить благоустройство за 40,2 млн руб.

Изучив заявку «Монтажстройкомплекта», прокуратура области выяснила, что «обществом были предоставлены недостоверные сведения и документы об опыте исполнения аналогичных контрактов на сумму свыше 10 млрд руб., что позволило необоснованно стать победителем конкурентной процедуры». В связи с этим материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Монтажстройкомплект», зарегистрировано в Московской области в 2020 году для специализированных строительных работ. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка в 2022 году составила 378,2 млн руб. (293,8 млн годом ранее), чистая прибыль — 2,1 млн (705 тыс. ранее). Гендиректор и единственный владелец — Евгений Никашин.

В 2023 году компания получила восемь госконтрактов на общую сумму 230,9 млн руб. с учетом заключенного с властями Рассказова. Большинство заказчиков — власти муниципалитетов Московской области. Однако есть и детско-юношеская спортивная школа тамбовского города Кирсанов. Предмет последнего контракта — благоустройство общественной территории, сумма — 10,56 млн руб. Он был заключен 25 апреля.

Алина Морозова

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