Самарский губернатор Федорищев подключился к конфликту Крида и Мизулиной

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что созвонился с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым и договорился о встрече. Вчера господин Кремлев участвовал в московском крестном ходе вместе с артистом Егором Кридом, которого ранее губернатор звал в область «поговорить» о конфликте с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Егор. Умар набрал. Завтра встретимся. Но. А сам?»,— написал господин Федорищев в Telegram-канале. До этого он обвинил Егора Крида в том, что он «прикрывается друзьями» и «святым крестным ходом». В посте он снова пригласил его приехать в область.

После начала конфликта Егора Крида и госпожи Мизулиной в начале сентября господин Федорищев опубликовал видеосообщение, где осудил позицию исполнителя в споре. Тогда он звал артиста к себе «в гости», чтобы обсудить ситуацию.

2 сентября Екатерина Мизулина назвала концерт Егора Крида в Лужниках «голой вечеринкой». Она утверждала, что получила жалобы от посетителей мероприятия на откровенные танцы. Певец ответил, что не считает танец предосудительным, и напомнил главе организации о ее публичных поцелуях с певцом Shaman (Ярославом Дроновым).