В Волгодонске восстановили подачу горячей воды

В Волгодонске завершили ремонт на теплоэлектроцентрали, сейчас идет работа по восстановлению глубинного насоса в Белокалитвинском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Таким образом, подача горячей воды в Волгодонске восстановлена. В Белокалитвинском районе завершить ремонтные работы планируют не позднее, чем завтра, 9 сентября.

Отмечается, что до конца сентября также должны завершить работы на аварийных участках коллектора в городе Шахты.

Константин Соловьев