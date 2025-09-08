В Екатеринбурге школьников переведут на дистанционное обучение в дни выборов

В дни выборов губернатора Свердловской области 12 и 13 сентября школьники Екатеринбурга будут учиться дистанционно. Как сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на мэрию, ученики перейдут на дистанционное обучение или отправятся на экскурсии, чтобы освободить здания, используемые в качестве избирательных участков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В мэрии Екатеринбурга сообщили, что каждая школа может выбрать формат работы самостоятельно. Администрация учебных заведений будет решать, провести ли дистанционные уроки, организовать спортивные мероприятия или экскурсии по музеям.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся с 12 по 14 сентября. Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области началось досрочное голосование на выборах губернатора для жителей труднодоступных и отдаленных районов. Оно продлится до 10 сентября.

Полина Бабинцева