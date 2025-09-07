В труднодоступных местностях Свердловской области началось досрочное голосование

В Свердловской области началось досрочное голосование на выборах губернатора для избирателей в труднодоступных и отдаленных районах. По данным регионального избиркома, процесс охватывает семь муниципальных образований и продлится до 10 сентября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Свердловского избиркома Фото: Telegram-канал Свердловского избиркома

Для проведения голосования задействованы 21 участковая комиссия, обслуживающая 48 групп избирателей. Комиссии выезжают в Бисертский, Гаринский, Ивдельский и Серовский округа, а также в ЗАТО Свободный, Сосьвинский и Шалинский округа. Основные средства передвижения — автотранспорт повышенной проходимости и поезда, реже используются моторные лодки.

Первыми проголосовали жители отдаленных населенных пунктов Ивдельского округа. В Бурмантово, Хорпии, Вижае, Ушме, Пакине, Пониле, Глухарном, Северном и Шипичном работают четыре участковые избирательные комиссии.

Голосование на выборах губернатора Свердловской области на избирательных участках пройдет 12-14 сентября. Должность стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. В качестве кандидатов на пост губернатора Свердловской области зарегистрированы: Денис Паслер («Единая Россия»), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев («Новые люди»), Александр Каптюг (ЛДПР).