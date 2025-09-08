Минприроды не подтвердило слив сточных вод в Дон в хуторе Калинин
В Ростовской области после появления в интернете информации о загрязнении реки Дон в районе хутора Калинин прошла проверка. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«В ходе обследования факт слива нечистот в реку Дон не подтвердился», — говорится в сообщении.
Тем не менее инспекторы зафиксировали работы в водоохранной зоне реки Дон. Информацию об этом направили в Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора.