Минприроды не подтвердило слив сточных вод в Дон в хуторе Калинин

В Ростовской области после появления в интернете информации о загрязнении реки Дон в районе хутора Калинин прошла проверка. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В ходе обследования факт слива нечистот в реку Дон не подтвердился», — говорится в сообщении.

Тем не менее инспекторы зафиксировали работы в водоохранной зоне реки Дон. Информацию об этом направили в Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора.

Константин Соловьев

