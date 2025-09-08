Минфин: Россия и Китай обсуждают размещение облигаций российских эмитентов в КНР

Замминистра финансов России Иван Чебесков сообщил, что министерство видит интерес российских эмитентов в размещении своих облигаций в Китае. По его словам, на недавних переговорах президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпиня этот вопрос обсуждался.

«В принципе, мы видим интерес со стороны российских эмитентов, не только "Росатома", но видим интерес других эмитентов. Обсуждаем этот вопрос, как правильно это сделать. В принципе, дискуссия идет с партнерами сейчас»,— сказал господин Чебесков «РИА Новости».

В начале сентября стало известно, что Китай намерен открыть свой внутренний рынок облигаций для крупных российских энергокомпаний. По данным источников Financial Times, представители финансовых регуляторов страны готовы поддержать планы российских компаний по продаже панда-бондов — долговых бумаг, которыми зарубежные предприниматели торгуют на китайской бирже. Первыми выпустить юаневые облигации на рынке КНР могут «Росатом» и его дочерние подразделения.