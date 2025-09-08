FT: Китай готовит почву для привлечения энергогигантами России средств в юанях

Китай готовится открыть свой внутренний рынок облигаций для крупных российских энергокомпаний, сообщает Financial Times. Продажа панда-бондов станет первой с 2017 года, когда «Русал» выпустил облигации на 1,5 млрд юаней.

По данным источников FT, высокопоставленные китайские финансовые регуляторы сообщили высшим руководителям российских энергокомпаний на встрече в конце августа в Гуанчжоу, что они поддержат планы своих компаний по продаже панда-бондов в юанях. Такое заимствование стало бы первым привлечением средств российской корпорацией в материковом Китае с момента начала СВО. Укрепление связей между Пекином и Москвой в настоящее время делает банки менее осторожными.

По словам источников, возрождение российских панда-бондов, скорее всего, поначалу ограничится двумя-тремя компаниями. Ожидается, что «Росатом» и его дочерние компании, которые не подпадают под широкие санкции, станут одними из первых заемщиков, которые выйдут на второй по величине рынок облигаций в мире. Также сообщается, что в пятницу «Газпром» получил кредитный рейтинг «А» и прогноз «стабильный» от китайского рейтингового агентства CSCI Pengyuan (Шэньчжэнь), что является необходимым условием для выхода на внутренний рынок облигаций КНР.

Вместе с тем, опрошенные FT юристы предупреждают, что работа на нем потребует от российских компаний устранения санкционных опасений со стороны китайских банков, которые являются основными покупателями и брокерами панда-бондов.

Подробно о китайских финансовых инструментах — в материале «Ъ».

Эрнест Филипповский