Гергиев: театральные спекулянты зарабатывали больше колумбийской мафии

Гендиректор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев в интервью «Ъ» заявил, что «взвинчивать» цены на билеты никто не хотел. «Когда говорят о цене билета, возникает вопрос: когда, на какой спектакль и на какие места?»-- заметил он.

«Мы решили: продавать будем билеты не спекулянтам, а тем, кто хочет попасть в Большой театр,— пояснил господин Гергиев. — Думаю, даже колумбийская мафия столько не зарабатывает, сколько зарабатывали московские спекулянты театральными билетами! Здесь мы немножко "почистили". Тут много грязи было. Очень много было грязи».

Он подчеркнул, что стратегия заключается в продаже билетов именно зрителям, а не перекупщикам. При этом дорогие места в партере и ложах были всегда и отвечают спросу публики, желающей особого сервиса, добавил он.

