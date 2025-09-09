Гергиев: в споре с политиками выиграл Чайковский

Гендиректор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев рассказал в интервью «Ъ» об отмене концерта в Италии. По его словам, выступление не состоялось, так как вмешались политики.

Несмотря на это, дискуссия завершилась в пользу России, убежден господин Гергиев, поскольку против отмены концерта выступили «многие ведущие музыканты»: «В этом споре выиграла российская культура, не я. Российская культура, Чайковский».

Дирижер напомнил, что в программе отмененного концерта была музыка Чайковского, Верди и Равеля: «Француз Равель, итальянец Верди и русский Чайковский. Они ведь все друг к другу ездили».

Господин Гергиев считает, что отношения между творческими людьми не зависят от того, что напишет «какая-нибудь газета».

