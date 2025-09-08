Госдума приоритетно рассмотрит денонсацию Европейской конвенции о пытках

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток (ЕКПП) в Госдуме рассмотрят «в приоритетном порядке». По его словам, это — один из немногих действующих международных договоров, связанных с Советом Европы, который Россия еще не денонсировала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Тем не менее работа нашей страны в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания фактически заблокирована. С декабря 2023 года Совет Европы не позволяет избрать нового члена от Российской Федерации»,— цитируют слова господина Володина в пресс-службе Госдумы.

25 августа правительство предложило президенту России Владимиру Путину денонсировать Европейскую конвенцию о пытках. Опрошенные юристы рассказали «Ъ», что денонсация ЕКПП не означает снятие запрета на пытки. Инициатива связана с выходом России из Совета Европы в 2022 году.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Пытки остаются под запретом».