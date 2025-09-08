Интерес к покупке жилья в новостройках Челябинской области за месяц вырос на 21%

Жители Челябинской области стали чаще интересоваться объявлениями о продаже квартир в новостройках. В июле 2025 года по сравнению с июнем интерес вырос на 21%, с июлем прошлого года — на 56%, сообщает «Авито Недвижимость».

Предложение квартир в новых домах в Челябинской области увеличилось на 66% в июле к июлю прошлого года. В том числе выбор двухкомнатного жилья вырос на 85%, однокомнатных и трехкомнатных квартиры на 71%. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Челябинской области в июле, как и в июне, составила 150 тыс. руб.

В среднем по России предложение жилья на первичном рынке за год выросло на 34%, за месяц — на 11%, а интерес потенциальных покупателей — на 7% и 15% соответственно.

Аналитики отмечают, что осторожное восстановление первичного рынка жилой недвижимости наблюдается на фоне начала снижения ключевой ставки Банка России и ипотечных ставок по рыночным программам. «С одной стороны, снижается доходность депозитов, поэтому часть россиян решает инвестировать в недвижимость. С другой, граждане, которые не подходят под условия льготных программ, возобновили поиски первичного жилья для будущей покупки с привлечением рыночного кредита», — говорит управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.