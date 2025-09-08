Экономический советник Белого дома: ФРС должна быть независима от Трампа

Один из ключевых экономических советников Дональда Трампа Кевин Хассетт заявил CBS, что Федеральная резервная система США должна быть независима от президента.

«Я на сто процентов уверен, что денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы должна быть полностью независима от политического влияния, в том числе от президента Трампа, — сказал господин Хассетт. — Мы анализировали ситуацию в тех странах, чьи руководители взяли под контроль центральные банки. Как правило, это приводит к росту инфляции и оказывает негативное воздействие на потребителей».

В последние несколько недель Дональд Трамп резко отзывался о руководстве ФРС и, по мнению ряда аналитиков, решил взять под свой контроль работу этой организации. Действия президента США уже вызвали беспокойство инвесторов, а эксперты говорят, что крупнейшие экономики мира, возможно, вступили в новую эпоху «фискального доминирования», когда власти пытаются добиться от центробанков снижения учетных ставок для реализации своих политических проектов.

Евгений Хвостик