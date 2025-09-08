В Ростовской области заявили об серьезном обмелении рек

Реки в Ростовской области мелеют из-за не случившегося половодья прошедшей весной. Об этом сообщает пресс-служба донского минприроды.

По данным ведомства, половодье обычно наполняет реки на 70–80%. Однако в этом году земля не напиталась влагой, русла обмелели, а в некоторых местах пересохли. Проблема коснулась не только Ростовской области, но и соседних регионов.

«17 сентября соберемся с учеными, чтобы обсудить, как помочь нашим рекам в условиях маловодья и влияния негативных факторов. Все предложения специалистов учтем при принятии решений. Речь идет о наших реках, а значит, и о будущем Дона», — говорится в сообщении минприроды.

Константин Соловьев