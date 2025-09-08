Китайская торговля пошла вширь

Экспорт Китая в августе вырос на 4,4% в годовом выражении и составил $321,8 млрд, следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) страны. Минимальные за полгода темпы роста поставок объясняются как эффектом высокой базы, так и тарифной политикой США: на фоне сохраняющихся пошлин экспорт китайской продукции в Штаты снизился на 11,7%. Несмотря на продолжение КНР диверсификации «выпавших» поставок, товарооборот экономики с Россией не растет, а снижается. Динамика связана с проблемами в расчетах, а также с уже произошедшим насыщением некоторых сегментов российского рынка китайской продукцией.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в августе увеличилось до $102,3 млрд после $98,2 млрд в июле и $91,3 млрд в том же месяце прошлого года, сообщило ГТУ. Импорт на фоне слабого внутреннего спроса продемонстрировал сдержанный рост на 1,3% — до $219,4 млрд. Экспорт при этом увеличился на 4,4% год к году, до $321,8 млрд, но и это минимальные за полгода темпы.

Отчасти замедление объясняется эффектом высокой базы: в августе 2024-го экспорт увеличился на максимальные за полтора года 8,7% — тогда поставщики наращивали отгрузки в ожидании тарифных ограничений ЕС и США (в том числе на электромобили и солнечные батареи, см. “Ъ” от 11 сентября 2024 года).

Повлияли на динамику экспорта и американские пошлины — сейчас они, напомним, составляют 30%. В августе товарооборот Китая и Штатов уменьшился на 10,5% и составил $42,88 млрд. Экспорт КНР в США сократился на 11,7%, до $31,6 млрд, импорт — на 6,6%, до $11,28 млрд. Переговоры стран о торговле в целом и тарифном регулировании в частности продлятся до 10 ноября.

Такие долгие обсуждения при заморозке дальнейшего повышения пошлин во многом исключительны для Вашингтона — зависимость США от товаров из Китая выше, чем от других стран.

Из статистики следует, что в целом за восемь месяцев 2025 года экспорт КНР в Штаты снизился на 15,5%. При этом Пекин продолжает диверсифицировать поставки: в Японию они за тот же период выросли на 4,7%, в Индию — на 12,8%, в Европейский союз — на 7,5%, в страны АСЕАН — на 14,6%.

Экспорт же Китая в Россию за январь—август, по данным ГТУ, напротив, просел — на 9,7%, до $64,77 млрд. Отдельно в августе показатель сократился на 5,8% и составил $8,55 млрд, встречные российские поставки снизились на 6,9%, до $9,35 млрд. Сжатие торговли Китая с Россией при общем тренде на ее расширение КНР с другими партнерами объясняется сохраняющимися сложностями с расчетами (речь идет в том числе о серьезных задержках в проведении платежей китайскими банками, см. “Ъ” от 5 сентября). Впрочем, даже при решении конъюнктурных проблем заметного расширения товарооборота ни Китай, ни Россия не ждут — во многих сегментах российского рынка китайская экспансия себя фактически исчерпала (см. “Ъ” от 20 августа).

