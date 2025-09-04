Деньги выход найдут

Поиск альтернативных решений для проведения бесперебойных трансграничных платежей, в который вовлеклись российские экономические власти, банки и участники ВЭД в условиях санкций, все меньше напоминает латание дыр и все больше — системную работу, показали обсуждения на Восточном экономическом форуме. Дискуссионным, впрочем, остается вопрос о том, как она должна быть организована. Пока Минфин и банки настаивают на важности расширенного платежного «меню» для диверсификации рисков, бизнес же напоминает о проблемах «на земле» и надеется на создание новой международной платежной системы для их решения.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ограничение доступа российских участников внешнеэкономической деятельности к международным платежным системам из-за санкций подтолкнуло РФ к поиску альтернативных механизмов трансграничных расчетов — и если еще три года назад процесс воспринимался скорее как «латание дыр», то сегодня, следовало из обсуждений на ВЭФе, это системная работа. Быстрое решение проблем (в том числе увеличение сроков обработки платежей и повышение комиссий за их проведение) между тем не прогнозируется: участники дискуссии о новой финансовой архитектуре оказались солидарны в том, что ее создание — не спринт, а марафон.

Нынешняя стратегия властей — отказ от поиска универсального средства решения проблем с расчетами в пользу расширенного платежного «меню», то есть целого комплекса инструментов, отметил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. Речь, поясним, идет не только о расчетах в нацвалютах, но и об использовании цифровых валют, цифровых финансовых активов (цифровое подтверждение того, что у инвестора есть актив,— оно оформляется с использованием технологии блокчейна) и криптовалют. Диверсификация рисков, по оценкам властей, позволяет находить оптимальный подход к работе в разных юрисдикциях и с разными категориями товаров, а также оперативно заменять «выпадающие» механизмы новыми.

Создание гибкой и адаптивной инфраструктуры расчетов поддерживают и финансовые организации. Замена монополии одной валюты монополией другой (будь то золото, юань или криптовалюта) не решает проблему зависимости всей системы расчетов от одного-двух платежных инструментов, напомнила член правления банка ВТБ Ольга Баша. По ее словам, «утопичной» выглядит и идея создания некоей альтернативной единой платежной системы (по аналогии со SWIFT). Договориться со всеми потенциально заинтересованными в ней участниками об общих правилах игры будет сложно, к тому же такая система будет уязвима для санкций и кибератак. Более реалистичным, отметила госпожа Баша, выглядит создание двухсторонних и трехсторонних расчетных механизмов: при таком подходе участникам торговли проще обеспечить взаимные гарантии.

Бизнес же идеями диверсификации платежных инструментов воодушевлен меньше.

Вице-президент, руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля» Антон Берлин напомнил участникам дискуссии о том, что экспортеры вынуждены использовать «набор схем» для проведения расчетов: «Эти схемы постоянно меняются, работают всегда несколько параллельных, но это просто необходимость, это не наше желание». При этом перебои, следовало из его выступления, все равно случаются: так после публикации очередного пакета санкций китайские банки каждый раз берут паузу для его изучения — на эти несколько недель платежи «зависают». Таким образом у экспортеров нет доступа к оборотному капиталу, что, отметим, особенно чувствительно в условиях высокой ключевой ставки. Более того, одновременное поддержание и использование альтернативных каналов платежей не является бесплатным — и увеличивает совокупные трансакционные издержки компаний.

По оценкам бизнеса, упростить расчеты с контрагентами из других стран вопреки опасениям банков могла бы новая международная расчетная система с невозможностью исключения из нее участников (как это произошло с РФ и SWIFT). Несмотря на наличие технологической базы, создание такой системы осложняется неоднородностью экономического ландшафта, ответил на предложение бизнеса Алексей Яковлев. Для России и ее торговых партнеров актуальными остаются разные проблемы — потенциальная эффективность «коллективного» инструмента при этом не вполне очевидна. Такой позицией властей, отметим, может объясняться то, что вопреки ожиданиям внутренних и внешних наблюдателей (см. “Ъ” от 23 октября 2024 года) аналог SWIFT так и не запустили страны БРИКС.

Кристина Боровикова, Владивосток