В Ростове участника украинского нацбатальона приговорили к 16 годам колонии
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор уроженцу Крыма Евгению Шогину, который участвовал в военных преступлениях ВСУ на Донбассе. Информацию об этом подтверждает пресс-служба инстанции.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие выяснило, что в 2014 году Шогин поступил на службу в вооруженное формирование «Айдар» (признано террористическим и запрещено на территории РФ). В отношении боевика возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Приговором суда фигуранту назначили в наказание лишение свободы сроком на 16 лет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.