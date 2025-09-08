В Аксайском районе 55-летний автомобилист погиб в ДТП

В Аксайском районе в результате ДТП погиб 55-летний автомобилист. Авария случилась утром 8 сентября, сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» почувствовал себя плохо за рулем, из-за чего потерял управление машиной. «Приора» съехала на стоянку и врезалась в припаркованный «BMW». От удара отечественная легковушка опрокинулась и загорелась.

Водитель «Приоры» скончался на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Мария Хоперская