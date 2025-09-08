Оправдавшего теракт жителя Ростова-на-Дону приговорили к штрафу

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Ростова-на-Дону Александру Скоробогатько, которого подозревали по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма). Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что Скоробогатько в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» оставил комментарий под публикацией о теракте в Дагестане. В сообщении подсудимый оправдывал насильственные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Суд назначил ростовчанину штраф в 400 тыс. руб. Скоробогатько также запрещено в течение одного года заниматься администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете. Приговор в законную силу не вступил, стороны могут обжаловать его.

Константин Соловьев