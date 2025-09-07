Сотрудник воронежской фермы серьезно пострадал при падении БПЛА

Ночью при падении сбитого БПЛА пострадал работник фермы в Аннинском районе Воронежской области. Из-за тяжелых ранений он находится в реанимации. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Аннинском районе горела хозпостройка, выбиты окна в двух частных домах. Еще в одном муниципалитете повреждены стена дома и линия электропередач.

Всего за ночь над пятью районами Воронежской области уничтожили около 20 БПЛА, уточнил глава региона. По данным Минобороны, с полуночи до 6:30 над областью ликвидировали 13 беспилотников.

Алина Морозова