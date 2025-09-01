За выходные при атаках ВСУ на Черноземье пострадали 13 человек

За прошедшие выходные вооруженные силы Украины атаковали два региона Черноземья — Белгородскую и Курскую области. По данным местных властей, в результате пострадали 13 мирных жителей. Как сообщили в Минобороны РФ, на выходных дежурные средства ПВО сбили пять беспилотников над Белгородской областью и один — над Курской.

Из сообщений белгородского губернатора Вячеслава Гладкова следует, что регион атаковали с помощью как минимум 98 боеприпасов и 229 БПЛА. В результате пострадали 11 мирных жителей, в том числе трехлетний мальчик. Разрушения установили в 41 жилом помещении и 57 транспортных средствах.

В Курской области в результате атаки ВСУ на Беловский район пострадали двое полицейских. По данным врио губернатора Александра Хинштейна, 48-летний и 33-летний мужчины получили легкие осколочные ранения, от госпитализации отказались. Кроме того, в результате обстрела Рыльска был нарушен провод электроподстанции «Рыльск 110 кВ». Из-за этого без света оставались порядка 17,1 тыс. потребителей в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах. На хуторе Фонов был посечен фасад и повреждено остекление двухэтажного МКД и придомовой постройки.

На прошлых выходных при обстрелах Черноземья один человек погиб и 11 были ранены.

